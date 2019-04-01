هاليب تضيق الخناق على أوساكا

وأصبحت الرومانية التي تصدرت ترتيب المحترفين لـ64 اسبوعاً بين 26 شباط/فبراير 2018 و27 كانون الثاني/يناير 2019، على بعد 239 نقطة من أوساكا التي خرجت من الدور الثالث لدورة ميامي.

وعجزت أوساكا (21 عاماً) حتى الآن عن تكرار المستوى الذي ظهرت به في بطولة أستراليا بداية هذا العام حين توجت باللقب على حساب التشيكية بترا كفيتوفا، إذ خرجت بعد مباراة واحدة فقط في دبي، ثم من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز وصولا الى خسارة الدور الثالث في ميامي.

وكانت لدورة ميامي تأثيرها الكبير على ترتيب المصنفات العشرين الأوليات، إذ طرأت تعديلات على جميع المراكز باستثناء أربعة وكانت التشيكية كارولينا بليسكوفا الأكثر تقدماً في نادي العشر الأوليات بتقدمها ثلاثة مراكز، لتصبح رابعة نتيجة وصولها الى نهائي ميامي حيث خسرت امام الأسترالية أشلي بارتي التي صعدت بدورها مركزين وأصبحت تاسعة.

وكان التقدم الأكبر بين العشرين الأوليات للاستونية أنيت كونتافيت التي صعدت 5 مراتب وأصبحت في المركز الرابع عشر نتيجة وصولها الى نصف نهائي دورة ميامي.



تصنيف العشر الأوليات:

1- اليابانية ناومي أوساكا 6021 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5782

3- التشيكية بترا كفيتوفا 5645

4- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5580

5- الألمانية أنجيليك كيربر 5165

6- الهولندية كيكي برتنز 5050

7- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5020

8- الأميركية سلون ستيفنز 4287

9- الأسترالية أشلي بارتي 4275

10- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3595

