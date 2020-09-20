هاليب تصل إلى نهائي روما

وتسعى هاليب المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى لتحقيق لقبها الأول في روما بعدما بلغت النهائي للمرة الثالثة.

قالت الرومانية (28 عاماً) بعد اللقاء "أدرك أنه أتيحت الفرص أمامي لأنهي المباراة بطريقة أسهل وأسرع، ولكن كما رأينا، لا تستسلم".

بعد أن عادلت موغوروسا المصنفة تاسعة في الدورة المباراة بفوزها في المجموعة الثانية، تقدمت هاليب 5-1 في الثالثة الحاسمة قبل أن تعود الاسبانية المتوجة بلقبين كبيرين وتقلص الفارق الى 4-5، قبل أن تمنح هاليب الفوز عند ارسالها بخطأ مزدوج على دفعتين.

وقالت هاليب "موغوروسا لاعبة صعبة جداً وقوية. من المميز دائماً الفوز ضدها. أشعر بالثقة الآن كوني تمكنت من الفوز".

وحققت هاليب انتصارها الـ13 تواليا هذا الموسم، فبعد فوزها بلقب دورة دبي في شباط/فبراير الفائت، توقفت المنافسات بسبب جائحة كورونا، قبل أن تفوز بدورة براغ الشهر الفائت بعد أن غابت عن فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وتلعب بطلة رولان غاروس 2018 تالياً مع حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليسكوفا أو مواطنة الأخيرة ماركيتا فوندروسوفا.

وخسرت هاليب لقب روما عامي 2017 و2018 في النهائي أمام الأوكرانية إيلينا سفيتولينا.

وعلّقت هاليب "لن ألتقي سفيتولينا، لذا هذا عامل إيجابي لي. عليّ أن أؤدي على نحو أفضل من الأعوام السابقة".





