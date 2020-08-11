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دوري أبطال أوروبا
تنس

هاليب تحقق فوزاً صعباً في أول اختبار لها بعد الاستئناف

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حققت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً فوزاً صعباً في أول مباراة رسمية لها بعد استئناف نشاط كرة المضرب، بفوزها على السلوفينية بولونا هرتشوغ 6-1 و1-6 و7-6 (7-3) في دورة براغ الدولية الثلاثاء.

Reuters

واحتاجت هاليب المصنفة أولى في هذه الدورة إلى ساعتين ونصف للخروج فائزة في العاصمة التشيكية على المصنفة 46 عالمياً.

وكانت هاليب الفائزة ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون ضمن الغراند سلام تخوض أول مباراة رسمية لها منذ شباط/فبراير الماضي قبل أن يتوقف نشاط الكرة الصفراء منتصف آذار/مارس.

وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.

وكانت هاليب انسحبت من دورة باليرمو الإيطالية الاسبوع الفائت بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا ولم تعلن حتى الآن مشاركتها من عدمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك نهاية الشهر الحالي.

ووضع منظمو دورة براغ جميع اللاعبات المشاركات في فندق واحد حجز خصيصاً لهذه المناسبة من أجل تقليص مخاطر الإصابة بعدوى كوفيد-19.

سيمونا هاليب دورة براغ الدولية لكرة المضرب
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