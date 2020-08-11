هاليب تحقق فوزاً صعباً في أول اختبار لها بعد الاستئناف

واحتاجت هاليب المصنفة أولى في هذه الدورة إلى ساعتين ونصف للخروج فائزة في العاصمة التشيكية على المصنفة 46 عالمياً.



وكانت هاليب الفائزة ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون ضمن الغراند سلام تخوض أول مباراة رسمية لها منذ شباط/فبراير الماضي قبل أن يتوقف نشاط الكرة الصفراء منتصف آذار/مارس.



وتلتقي هاليب في الدور المقبل مع التشيكية باربورا كريتشيكوفا.



وكانت هاليب انسحبت من دورة باليرمو الإيطالية الاسبوع الفائت بسبب مخاوفها من تفشي فيروس كورونا ولم تعلن حتى الآن مشاركتها من عدمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك نهاية الشهر الحالي.



ووضع منظمو دورة براغ جميع اللاعبات المشاركات في فندق واحد حجز خصيصاً لهذه المناسبة من أجل تقليص مخاطر الإصابة بعدوى كوفيد-19.