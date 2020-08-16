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دوري أبطال أوروبا
تنس

هاليب تحرز لقب دورة براغ

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توّجت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالمياً بطلة لدورة براغ التشيكية في كرة المضرب، الدورة الثانية بعد باليرمو الإيطالية التي تنظمها رابطة اللاعبات المحترفات اثر توقف بسبب فيروس كورونا المستجد في اذار/مارس الماضي بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنز 6-2 و7-5 في المباراة النهائية الأحد.

AFP

واللقب هو الحادي والعشرون لهاليب في مسيرتها فباتت خامس لاعبة من المعاصرات الأكثر ألقاباً بعد الشقيقتين الأميركيتين سيرينا وفينوس وليامس والبلجيكية كيم كلايسترز والتشيكية بتراف كفيتوفا.

ولم تحقق هاليب المصنفة أولى في هذه البطولة والتي توجت لويمبلدون عام 2019، بداية جيدة لانها تخلفت 0-2 قبل ان تفوز بالأشواط الستة التالية وتحسم المجموعة الأولى.

وتقدمت الرومانية 4-2 لكنها سمحت للبلجيكية بالعودة في المباراة مقلصة النتيجة الى 4-5 قبل أن تحسم المباراة في مدى ساعة و33 دقيقة.

ولم تعلن هاليب حتى الآن ما اذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 31 الحالي واكتفت بالقول بعد تتويجها اليوم "سأستمتع بهذا الانتصار وسأفكر في الأمر لاحقاً".
                  
 

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