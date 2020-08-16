هاليب تحرز لقب دورة براغ

واللقب هو الحادي والعشرون لهاليب في مسيرتها فباتت خامس لاعبة من المعاصرات الأكثر ألقاباً بعد الشقيقتين الأميركيتين سيرينا وفينوس وليامس والبلجيكية كيم كلايسترز والتشيكية بتراف كفيتوفا.

ولم تحقق هاليب المصنفة أولى في هذه البطولة والتي توجت لويمبلدون عام 2019، بداية جيدة لانها تخلفت 0-2 قبل ان تفوز بالأشواط الستة التالية وتحسم المجموعة الأولى.

وتقدمت الرومانية 4-2 لكنها سمحت للبلجيكية بالعودة في المباراة مقلصة النتيجة الى 4-5 قبل أن تحسم المباراة في مدى ساعة و33 دقيقة.

ولم تعلن هاليب حتى الآن ما اذا كانت ستشارك في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز احدى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام والتي تنطلق في 31 الحالي واكتفت بالقول بعد تتويجها اليوم "سأستمتع بهذا الانتصار وسأفكر في الأمر لاحقاً".



