نوفاك دجوكوفيتش يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

وجاء في بيان عن فريق اللاعب البالغ من العمر 33 عاما، أن اختبار "نوفاك دجوكوفيتش جاء إيجابيا بـكوفيد-19، وأنه "لا يشعر بأي عوارض".

وكشف الصربي أيضاً عن إصابة زوجته يلينا بالفيروس، في حين جاءت نتيجة طفليهما سلبية بعد الخضوع للاختبار في بلغراد.

وانضم دجوكوفيتش بالتالي إلى مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش الذين ظهرت إصابتهم بالفيروس بعد مشاركتهم في دورة "أدريا" الاستعراضية التي ينظمها دجوكوفيتش نفسه في بعض دول البلقان.

ونقل البيان عن الصربي قوله "خضعنا للفحوص ما إن وصلنا إلى بلغراد" بعد العودة من كرواتيا حيث أقيمت جولة زادار، متابعا "أتت نتيجتي إيجابية، كما الحال بالنسبة ليلينا، فيما كانت نتيجة طفلَينا سلبية".

وأكد الصربي أنه سيبقى "في العزل الذاتي لمدة 14 يوما، وسأعيد الاختبار بعد خمسة أيام".

وأقر دجوكوفيتش ببعض من المسؤولية في الإصابات المتلاحقة التي تسجل على هامش هذه الدورة الاستعراضية، والتي أتت في ظل استمرار تعليق المنافسات الاحترافية للعبة كرة المضرب بسبب "كوفيد-19" منذ آذار/مارس الماضي.

وقال الصربي المتوج بـ17 لقبا في البطولات الكبرى "كل ما قمنا به في الشهر الماضي فعلناه بقلب نقي ونوايا صادقة.كان الهدف من بطولتنا أن نعزز التعاضد وأن ننشر رسالة تضامن وتعاطف في كل أنحاء المنطقة".

وأضاف "نظمنا البطولة في وقت ضعف فيه الفيروس، معتقدين أن شروط استضافة الدورة قد تحققت. لسوء الحظ، لا يزال هذا الفيروس موجودا، وهو واقع جديد ما زلنا نتعلم كيفية التأقلم والعيش معه. آمل أن تتحسن الأمور بمرور الوقت حتى نتمكن جميعا من استئناف الحياة كما كانت".

وأسف دجوكوفيتش "لكل فرد أصيب" بالفيروس خلال الدورة الاستعراضية التي كان من المفترض أن تقام في خمس مدن في دول البلقان، متمنيا "ألا يؤدي ذلك إلى تعقيد الحالة الصحية لأي شخص وأن يكون الجميع بخير".