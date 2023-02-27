نوري يثأر من ألكاراث ويتوّج بلقب دورة ريو دي جانيرو

وكان نوري خسر نهائي دورة بوينس أيرس الأرجنتينية أمام ألكاراث بالذات في 19 الشهر الحالي، إلاّ أنه حرم هذه المرة منافسه من الاحتفاظ بلقبه في ريو في مباراة شهدت عدة تقلبات وتبادل خلالها اللاعبان كسر الارسال.

وأظهر الشاب الإسباني، البالغ 19 عاماً، علامات الغضب وثم التعب، حيث بدا واضحاً انزعاجه من آلام في فخذه الأيمن.

وقال ألكاراث الذي اثار الشكوك حول مشاركته في دورة أكابولكو المكسيكية هذا الأسبوع بعد الأوجاع التي شعر بها خلال المؤتمر الصحافي "هو شيء يتعين علينا التفكير فيه وتقييمه مع أخصائي العلاج الطبيعي، وطبيبي من أجل تحديد شدة الإصابة... انطلاقاً من هذا الواقع علينا تحديد ما إذا كان بإمكاني الذهاب بأمان إلى أكابولكو".

وأضاف "أريد الذهاب إلى هناك، وسأبذل قصارى جهدي"، لكن "الجدول الزمني متطلب للغاية، لقد كنت أبذل قصارى جهدي لمدة 15 يوماً من دون توقف. في نهاية اليوم، نلعب مثل مباريات كهذه، وينتهي بنا المطاف بالألم".

