نهائي مرتقب بين روسيا وإيطاليا في كأس رابطة المحترفين

ويتنافس المنتخبان الأحد على لقب النسخة الثانية لخلافة صربيا المتوجة العام الماضي.

في المواجهة الأولى، حسم منتخب روسيا المواجهة في مباراتي الفردي.

وفي قمة على ملعب رود ليفر أرينا بين لاعبين من العشرة الأوائل عالمياً، تفوّق دانييل ميدفيديف الرابع على ألكسندر زفيريف السابع 3-6 و6-3 و7-5.

كما قاتل أندري روبليف الثامن لتخطي يان-لينارد شتروف (37) بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-2.

وفي مباراة هامشية في الزوجي، فاز شتروف وكيفن كرافييتس على الزوجي الروسي يفغيني دونسكوي وأصلان كاراتسيف 6-3 و7-6 (7-2).

وفي نصف النهائي الثاني، قاد ماتيو بيريتيني المصنف عاشراً عالمياً وفابيو فونييني (17) ايطاليا إلى فوزين في الفردي قبل انسحاب فريق الزوجي الاسباني.

تغلب فونييني على بابلو كارينيو بوستا 6-2 و1-6 و6-4 وبيريتيني على روبرتو باوتيستا أغوت 6-3 و7-5.

وخاضت اسبانيا المواجهة دون نجمها الكبير رافايل نادال المنسحب بسبب آلام في ظهره.