نجم التنس الهندي لياندر بايس يحدد موعد اعتزاله

وبدأ بايس البالغ من العمر 46 عاماً مسيرته الاحترافية في 1991 وحصل على 18 لقباً في منافسات الزوجي والزوجي المختلط في البطولات الأربع الكبرى. كما فاز ببرونزية فردي الرجال في أولمبياد أتلانتا 1996.

وأحرز بايس 54 لقباً إجمالاً في الزوجي خلال مسيرة احترافية امتدت لثلاثة عقود وشكل خلالها ثنائياً مع أكثر من 100 لاعب. وهو أنجح لاعب في منافسات الزوجي في تاريخ كأس ديفيس بعد أن حقق 43 انتصاراً في 56 مباراة.

وكتب بايس على تويتر "أريد أن أعلن أن 2020 سيكون آخر عام في مسيرتي الاحترافية: " كما وجه الشكر إلى أفراد أسرته لدعمهم إياه، مضيفاً: "أتطلع إلى 2020 الذي سألعب فيه بعض البطولات وأسافر مع فريقي وأحتفل مع جميع أصدقائي والمعجبين في جميع أنحاء العالم".

وبلغ بايس صدارة ترتيب لاعبي الزوجي عالمياً مع زميله ماهيش بوباتي في أوج مسيرته وتوج معه بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وأحرز هذا الثنائي معاً 26 لقباً في الزوجي في الفترة ما بين 1997 و2011.

