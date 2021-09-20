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ناومي أوساكا تواصل تراجعها في التصنيف

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تابعت اليابانية ناومي أوساكا والرومانية سيمونا هاليب، المصنفتان في المركز الأول عالمياً سابقاً، تراجعهما في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب الصادر الاثنين.

AFP

نزلت أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى والتي قررت أخذ استراحة من ملاعب الكرة الصفراء بسبب اضطرابات نفسية، من المركز الخامس إلى الثامن.

من جهتها تراجعت هاليب التي عقدت قرانها بصديقها توني يوروك في رومانيا، من المركز الحادي عشر إلى الرابع عشر.

ولا تزال الأسترالية أشلي بارتي تحتل المركز الأوّل في صدارة اللاعبات، فيما ارتقت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا، حاملة لقب بطولة فرنسا المفتوحة، إلى المركز الخامس هو الأفضل في مسيرتها.

وارتقت أيضاً التونسية أنس جابر درجة واحدة وأصبحت في المركز السابع عشر في أفضل تصنيف في مسيرتها.

وأقيمت الأسبوع الماضي دورة بورتوروز السلوفينية وتوجت بلقبها الإيطالية جاسمين باوليني لترتقي 23 مركزاً وتصبح 64، فيما توجت الدنماركية المراهقة كلارا توسون بلقب دورة لوكسمبورغ لتصبح في المركز 52 بعد ارتقائها 18 درجة.

ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرين الأوائل، حيث يتقدم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف.                   

تصنيف المحترفات سيمونا هاليب ناومي أوساكا
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