نادال ينسحب من دورة روتردام بسبب آلام في الظهر

وكان "الماتادور" انسحب من دورة أديلايد التحضيرية لأستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في وقت سابق من هذا الشهر ما حرمه من لقب ثان في ملبورن بعد 2009.

ونقل منظمو الدورة عن نادال قوله في بيان "إنه أمر محزن جدًا بالنسبة لي الانسحاب من روتردام. كما تعلم معظم الجماهير، لقد عانيت من بعض المشاكل في الظهر في أستراليا التي بدأت في أديلايد واستمرت خلال ملبورن".

وتابع "وجدنا حلاً موقتًا سمح لي باللعب من دون ألم في الأسبوع الثاني من البطولة الكبرى. بمجرد عودتي إلى إسبانيا، قمت بزيارة طبيبي واتفق مع فريقي على نصيحتي بعدم اللعب الأسبوع المقبل".

كان من المقرر أن يلعب نادال المتوج بـ 20 لقبًا في بطولات الغراند سلام، في روتردام للمرة الأولى منذ عام 2009.

ومع غيابه والمصنف أول عالميًا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، سيكون الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالميًا والوصيف في ملبورن، المصنف أول في روتردام التي ستشهد أيضًا مشاركة أسماء كبيرة كتسيتسيباس السادس، الألماني ألكسندر زفيريف السابع والروسي أندري روبليف الثامن.

وختم نادال "كنت آمل حقًا العودة إلى روتردام وهولندا. آمل العودة إلى هنا قريبًا".