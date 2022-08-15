نادال يمتلك فرصة انتزاع الصدارة من مدفيديف

وشهد التصنيف الجديد لرابطة المحترفين الصادر الاثنين تقلص الفارق بين مدفيديف الأول ونادال الثاني إلى 1265 نقطة.

وخسر مدفيديف 990 نقطة جراء خروجه من الدور الثاني في دورة مونتريال الكندية الاسبوع الماضي، ليصبح رصيده 6885 نقطة مقابل 5620 لنادال (36 عاماً) حامل لقب 22 بطولة كبرى (رقم قياسي).

وفي فئة السيدات، عادت الرومانية سيمونا هاليب، الأولى عالمياً سابقاً، إلى نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها بطلة لدورة تورونتو الكندية للألف الأحد.

وقفزت هاليب تسعة مراكز لتحتل المركز السادس، إثر فوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا في المباراة النهائية 6-3 و2-6 و6-3.

وكانت هاليب، الفائزة بلقبين كبيرين في بطولات الغراند سلام (رولان غاروس عام 2018 وويمبلدون 2019)، تخوض أول نهائي لها منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في كانون الثاني/يناير الماضي، والنهائي الأكبر لها أيضاً منذ فوزها بدورة روما عام 2020 علما بأنها عانت من الاصابة في الأشهر الاخيرة في كتفها وفخذها.

وخرجت البريطانية ايما رادوكانو من نادي اللاعبات العشر الاوليات بعد خسارتها في الدور الأول، فتراجعت إلى المركز الثالث عشر.



تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. دانييل مدفيديف (روسيا) 6885 نقطة

2. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 6760

3. رافايل نادال (إسبانيا) 5620

4. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 5045

5.كاسبر رود (النروج) 4865 (+2)

6- نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4770

7. ستيفانوس تسيسيباس (اليونان) 4650 (-2)

8. اندريه روبليف (روسيا) 3630

9. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3625

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3435

تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 8501 نقطة

2. أنيت كونتافيت (استونيا) 4476

3. ماريا ساكّاري (اليونان) 4190 (+1)

4. باولا بادوسا (إسبانيا) 3980 (-1)

5. أنس جابر (تونس) 3915

6: سيمونا هاليب (رومانيا) 3255 (+9)

7. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 3121 (-1)

8. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 3012 (-1)

9. غاربينيي موغوروسا (إسبانيا) 2886 (-1)

10. داريا كاساتكينا (روسيا) 2795 (-1)

