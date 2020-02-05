نادال يفتتح أكاديمية "نقطة الالتقاء" في الكويت بفوز على فيرير

وكشف نادال الذي تنازل هذا الأسبوع عن صدارة تصنيف رابطة المحترفين لصالح الصربي نوفاك دجوكوفيتش بعد احتفاظ الأخير بلقب بطولة أستراليا المفتوحة وانتهاء مشوار الإسباني عند ربع النهائي على يد النمساوي دومينيك تييم، أن افتتاح أكاديمية "رافا نادال" في الكويت: "أمر مهم بالنسبة لي لأني أعتقد بأنها منطقة تملك الكثير من الإمكانيات".

وتابع في مقابلة مع وكالة فرانس برس في العاصمة الكويت "بالطبع نحن بحاجة إلى الترويج لكرة المضرب في كل مكان حولنا. بالطبع هنا في الكويت، لكن في نفس الوقت في الدول المجاورة، ونأمل أنه من خلال هذه الأكاديمية سيكون بإمكاننا إنشاء نقطة التقاء على الصعيد الرياضي، لاسيما كرة المضرب، في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتقع الأكاديمية ضمن "مجمع الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح الدولي للتنس"، وهي تتبع الأكاديمية الأم في مايوركا الإسبانية، وتعتبر واحدة من أفضل مراكز التدريب في العالم.

وتستهدف الأكاديمية إعداد الفئات السنية بين 11 و19 عاما، وهي الأولى من نوعها في الكويت والشرق الاوسط، وستصبح مركز التدريب وأحد أهم مكونات المجمّع، وهي تجسد رؤية ومبادئ نادال وتعد منصة فريدة من نوعها ستسهم في تحويل أحلام عشّاق كرة المضرب إلى حقيقة من خلال تحسين مهاراتهم الفنية.

وقال نادال: " أعبر عن حماسي وسعادتي الكبيرين بهذه المرافق، لأنه منذ وصولي قبل الأمس كان الانطباع الأول مذهلاً، والبنية التحتية وجميع الأشياء التي يمكننا تحقيقها هنا ستكون مهمة لمستقبلنا".

وعن إمكانية أن يصل لاعب من الشرق الأوسط الى نادي العشرة أو الثلاثين الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين، أجاب نادال "بالتأكيد، لما لا. الشيء الوحيد الذي نحتاجه هو الاستكشاف ومن ثم الترويج لكرة المضرب من أجل مساعدة وتشجيع الأطفال على مزاولتها...".

ورأى الإسباني الفائز بـ19 لقباً في بطولات الغراند سلام، بينها 12 في رولان غاروس الفرنسية، أنه "كلما ارتفع عدد لاعبي كرة المضرب، فإن فرص تطوير موهبة بعضهم ستكون أعلى بكثير. لدينا الفريق المناسب لمساعدتهم على تطوير إمكاناتهم في كرة المضرب، ونحن سنحاول تحقيق ذلك".

