نادال يغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس الاتحاد

وكتب نادال المصنف الثاني عالمياً على تويتر "مرحبا بالجميع. اتخذنا قرارا بالتعاون بين فريق إسبانيا وفريقي بعدم اللعب اليوم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هنا في ملبورن بسبب معاناتي من إصابة أسفل الظهر. أتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الخميس".
وكتب نادال المصنف الثاني عالمياً على تويتر "مرحبا بالجميع. اتخذنا قرارا بالتعاون بين فريق إسبانيا وفريقي بعدم اللعب اليوم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هنا في ملبورن بسبب معاناتي من إصابة أسفل الظهر. أتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الخميس".
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