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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

نادال يغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس الاتحاد

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أعلن الإسباني رافائيل نادال، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أنه سيغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين اليوم الثلاثاء أمام أستراليا بسبب الإصابة.

Reuters

وكتب نادال المصنف الثاني عالمياً على تويتر "مرحبا بالجميع. اتخذنا قرارا بالتعاون بين فريق إسبانيا وفريقي بعدم اللعب اليوم في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين هنا في ملبورن بسبب معاناتي من إصابة أسفل الظهر. أتمنى أن أكون في حالة أفضل يوم الخميس".  


         
 

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