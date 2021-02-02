نادال يغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس الاتحاد

من قبل Reuters February 2, 2021 09:21 أعلن الإسباني رافائيل نادال، الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أنه سيغيب عن مواجهة إسبانيا الافتتاحية في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين اليوم الثلاثاء أمام أستراليا بسبب الإصابة.