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تنس

نادال يعيش فترة صعبة للتعافي من الإصابة

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اعترف نجم كرة المضرب الإسباني رافاييل نادال بأنه يواجه فترة تعافي "صعبة" و"موجعة" من إصابة في ساقه أجبرته على الانسحاب من بطولتي ويمبلدون الإنكليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

AFP

وأنهى نادال موسمه بشكل رسمي في آب/أغسطس بداعي الاصابة وأشار الأربعاء خلال تقديم فيلم وثائقي عن أكاديمية كرة المضرب التي يملكها، إلى أنه لا يزال يعاني من أوجاع في ساقه.

وأكد نادال أنه يواجه فترة ستكون "صعبة وموجعة لكن يتعين علي أن أمر فيها لكي أكافح لما أريد أن أكون عليه في المستقبل".

وكان نادال صاحب 20 لقباً كبيراً (رقم قياسي يتقاسمه مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري روجر فيدرر)، نشر صورة له السبت على حسابه على إنستغرام حاملاً عكازين ورباطاً حول ساقه اليسرى مشيراً إلى أنه يتواجد حالياً في برشلونة "من أجل تلقي العلاج في ساقي التي تحتاج إلى بضعة أيام راحة ثم أسابيع عدة بعيداً عن الملاعب".

وخاض نادال آخر مبارياته هذا العام في دورة واشنطن مطلع آب/أغسطس الماضي عندما خسر أمام الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وكان نادال (35  عاماً) يعاني من الاصابة منذ خروجه من الدور نصف النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى في حزيران/يونيو الماضي، واكتفى بالمشاركة في دورة واحدة بعدها.
 

بطولة ويمبلدون للتنس فلاشينغ ميدوز رافاييل نادال
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