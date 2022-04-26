English
العربية
دوري أبطال آسيا
تنس

نادال يعود إلى الملاعب من بوابة بطولة مدريد

من قبل

سيخوض النجم الإسباني رافايل نادال غمار دورة مدريد في التنس على الملاعب الترابية المقررة الأسبوع المقبل وذلك بعد غياب شهر عن الملاعب بداعي الإصابة في أضلاعه كما أعلن بنفسه الثلاثاء.

REUTERS

وقال نادال عبر حسابه على تويتر "على الرغم من أني سأخوض الدورة واستعداداتي لم تكتمل بعد كما يجب، وأن الأمر سيكون صعباً، لكني أملك رغبة كبيرة في اللعب لا سيما في بيتي ذلك لأن الفرص أصبحت نادرة".

وأضاف نادال الذي عاود التمارين الأسبوع الماضي استعداداً للعودة الى الملاعب "سأبذل قصارى جهدي. أراكم في مدريد".

وأصيب حامل لقب 21 بطولة في الضلع القوسي الثالث اليساري خلال النهائي الذي خسره بشكل مفاجئ أمام الأميركي تايلور فريتز في دورة ماسترز إنديان ويلز، ما دفع ابن الخامسة والثلاثين إلى الاعلان في 22 آذار/مارس الماضي أنه سيغيب بين أربعة وستة أسابيع. 

وتأتي مشاركة نادال في مدريد استعداداً لخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية المقررة أواخر الشهر المقبل          .    
                  
                  
                  
 

رافايل نادال دورة مدريد للتنس
السابق ألكاراس إلى نادي العشرة الأوائ
اقرأ
ألكاراس إلى نادي العشرة الأوائل عن 18 عامًا وبادوسا ثانية
التالي
ar

آخر الأحداث

آخر الأحداث

>