نادال يعود إلى الملاعب من بوابة بطولة مدريد

وقال نادال عبر حسابه على تويتر "على الرغم من أني سأخوض الدورة واستعداداتي لم تكتمل بعد كما يجب، وأن الأمر سيكون صعباً، لكني أملك رغبة كبيرة في اللعب لا سيما في بيتي ذلك لأن الفرص أصبحت نادرة".

وأضاف نادال الذي عاود التمارين الأسبوع الماضي استعداداً للعودة الى الملاعب "سأبذل قصارى جهدي. أراكم في مدريد".

وأصيب حامل لقب 21 بطولة في الضلع القوسي الثالث اليساري خلال النهائي الذي خسره بشكل مفاجئ أمام الأميركي تايلور فريتز في دورة ماسترز إنديان ويلز، ما دفع ابن الخامسة والثلاثين إلى الاعلان في 22 آذار/مارس الماضي أنه سيغيب بين أربعة وستة أسابيع.

وتأتي مشاركة نادال في مدريد استعداداً لخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية المقررة أواخر الشهر المقبل .







