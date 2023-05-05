English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

نادال يعلن غيابه عن بطولة روما للماسترز لعدم تعافيه من الاصابة

من قبل

تعزّزت الشكوك حول مشاركة الإسباني رافاييل نادال في بطولة رولان غاروس مع إعلانه الجمعة انسحابه من دورة روما لماسترز الألف المقرّرة الأسبوع المقبل.

reuters

نادال (36 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما. تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية".

تابع "الماتادور": "رغم ملاحظة التقدّم في الأيام القليلة الماضية، مضت عدة أشهر لم أتمكن فيها من التدرّب على مستوى مرتفع، وعملية إعادة التكيّف لها زمنها ولا خيار لدي سوى قبولها ومواصلة العمل".
 

رافاييل نادال دورة روما للتنس
السابق شتروف يفاجئ تسيتسيباس في دورة
اقرأ
شتروف يفاجئ تسيتسيباس في دورة مدريد
التالي
-

آخر الأحداث

>