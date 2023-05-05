نادال يعلن غيابه عن بطولة روما للماسترز لعدم تعافيه من الاصابة

نادال (36 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما. تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية".

تابع "الماتادور": "رغم ملاحظة التقدّم في الأيام القليلة الماضية، مضت عدة أشهر لم أتمكن فيها من التدرّب على مستوى مرتفع، وعملية إعادة التكيّف لها زمنها ولا خيار لدي سوى قبولها ومواصلة العمل".

