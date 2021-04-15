نادال يعبر بسهولة إلى ربع نهائي بطولة مونتي كارلو

وعبر الـ"ماتادور" الإسباني "ملك" الملاعب الترابية إلى ربع النهائي باكتساحه ديميتروف 6-1، 6-1 في غضون 55 دقيقة.

وقال نادال المتوج 11 مرة في مونتي كارلو بعد الفوز "حافظتُ على تركيزي طوال المباراة حتى ولو كانت تسير الامور في صالحي".

وتابع "أحيانًا، من الصعب المحافظة على الأداء عندما لا يكون هناك جماهير. المشجعون يساعدونك على الاستمرار وأنت تريد أن تظهر قوتك".

وتنتظر نادال الذي يستعد للمنافسة على لقب رابع عشر في رولان غاروس الفرنسية مباراة قوية في ربع النهائي مع مواطنه روبرتو باوتيستا أوغوت الحادي عشر او الروسي أندري روبليف الثامن.