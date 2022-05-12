نادال يخرج من ثمن نهائي دورة روما

وضرب الماتادور الإسباني بقوة في المجموعة الأولى بكسر إرسال الكندي في الشوطين الرابع والسادس ليتقدم 5-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-1 في 42 دقيقة.

ونجح شابوفالوف في كسر إرسال نادال في الشوط الثاني من المجموعة الثانية فتقدم 2-صفر ثم 3-صفر ثم 4-1، لكن "رافا" رد التحية في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 3-4 ثم أدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 قبل أن يفعلها الكندي بكسر إرساله في الشوط الثاني عشر ليحسمها 7-5 في ساعة و16 دقيقة.

واستهل نادال المجموعة الثالثة بكسر إرسال شابوفالوف، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركاً التعادل 1-1 ثم 2-2، قبل أن ينجح الكندي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ثم 5-2 قبل أن ينهيها 6-2.

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع النروجي كاسبر رود العاشر.