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تنس

نادال يخرج من ثمن نهائي دورة روما

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خرج الإسباني رافايل نادال المصنف رابعاً عالمياً من الدور ثمن النهائي لدورة روما الدولية في التنس، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، بخسارته أمام الكندي دينيس شابوفالوف 6-1 و5-7 و2-6 الخميس.

AFP

وضرب الماتادور الإسباني بقوة في المجموعة الأولى بكسر إرسال الكندي في الشوطين الرابع والسادس ليتقدم 5-1 قبل أن ينهيها في صالحه 6-1 في 42 دقيقة.

ونجح شابوفالوف في كسر إرسال نادال في الشوط الثاني من المجموعة الثانية فتقدم 2-صفر ثم 3-صفر ثم 4-1، لكن "رافا" رد التحية في الشوط السابع مقلصا الفارق الى 3-4 ثم أدرك التعادل 4-4 ثم 5-5 قبل أن يفعلها الكندي بكسر إرساله في الشوط الثاني عشر ليحسمها 7-5 في ساعة و16 دقيقة.

واستهل نادال المجموعة الثالثة بكسر إرسال شابوفالوف، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركاً التعادل 1-1 ثم 2-2، قبل أن ينجح الكندي في كسر إرساله في الشوط السادس ليتقدم 4-2 ثم 5-2 قبل أن ينهيها 6-2.

ويلتقي شابوفالوف في الدور المقبل مع النروجي كاسبر رود العاشر.

رافايل نادال دورة روما للتنس دنيس شابوفالوف
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