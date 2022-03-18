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دوري أبطال أوروبا
تنس

نادال يتجاوز كيريوس وبادوسا تواصل التألق

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واصل الاسباني رافايل نادال، المصنف رابعاً عالمياً، الحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في عام 2022 بفوزه الصعب على الأسترالي نيك كيريوس 7-6 (7-صفر) و5-7 و6-4، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب.

REUTERS

وضرب نادال، في المربع الذهبي موعداً مع مواطنه كارلوس ألكاراس التاسع عشر والذي جرد البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر من اللقب بالفوز عليه 6-4 و6-3.
                  
بادوسا وساكاري وجهًا لوجه في نصف النهائي 

وعند السيدات، ضربت الإسبانية باولا بادوسا السابعة عالمياً وحاملة اللقب واليونانية ماريا ساكاري السادسة موعدًا في نصف النهائي، بعدما تفوقت الأولى على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الرابعة والعشرين والتي تشارك تحت علم محايد 6-3 و6-2، والثانية على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 7-5، 6-4.

وتلتقي في نصف النهائي الاخر الرومانية سيمونا هاليب مع البولندية إيغا شفيونتيك.
                  
                  
                  
 

إنديان ويلز رافايل نادال باولا بادوسا
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