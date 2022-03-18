نادال يتجاوز كيريوس وبادوسا تواصل التألق

وضرب نادال، في المربع الذهبي موعداً مع مواطنه كارلوس ألكاراس التاسع عشر والذي جرد البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر من اللقب بالفوز عليه 6-4 و6-3.



بادوسا وساكاري وجهًا لوجه في نصف النهائي

وعند السيدات، ضربت الإسبانية باولا بادوسا السابعة عالمياً وحاملة اللقب واليونانية ماريا ساكاري السادسة موعدًا في نصف النهائي، بعدما تفوقت الأولى على الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا الرابعة والعشرين والتي تشارك تحت علم محايد 6-3 و6-2، والثانية على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 7-5، 6-4.

وتلتقي في نصف النهائي الاخر الرومانية سيمونا هاليب مع البولندية إيغا شفيونتيك.







