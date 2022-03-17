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تنس

نادال يتابع مسيرته المثالية وهاليب إلى نصف النهائي

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تابع الاسباني رافايل نادال مسيرته المثالية منذ مطلع العام الحالي وتأهل إلى الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، بفوزه الصعب على الأميركي رايلي أوبلكا 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

AFP

ورفع ابن الـ 35 عاماً انتصاراته المتتالية إلى 18 منذ بداية 2022.

وقاوم نادال "العملاق" الأميركي البالغ 2.11 م إضافة إلى ارسالاته الصاروخية التي بلغ البعض منها 140 كلم/س.

وحقق الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (61) مفاجأة مدوية بفوزه الصعب على الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف سادسا 6-3 و6-7 (5-7) و6-4، ليتأهل للدور ربع النهائي لملاقاة الأميركي تايلور فريتز الذي قلب تأخره بمجموعة أمام الأسترالي أليكس دي مينور إلى فوز 3-6 و6-4 و7-6 (7-5).

وفاز الروسي أندري روبليف السابع على البولندي هوبرت هوركاش 7-6 (7-5) و6-4، ليضرب موعداً مع البلغاري غريغور دميتروف الفائز على الأميركي جون إيسنر 6-3 و7-6 (8-6).

وعند السيدات، تأهلت الرومانية سيمونا هاليب إلى نصف النهائي بفوزها السهل على الكرواتية بيترا مارتيتش 6-1 و6-1. 

وضربت هاليب موعداً في نصف النهائي مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة رابعة عالمياً والفائزة على الأميركية ماديسون كيز 6-1 و6-صفر في 57 دقيقة.

                  
                  
                  
 

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