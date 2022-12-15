نادال وشفيونتيك "بطلا العالم" لعام 2022

ونجح نادال في إحراز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، ثم أضاف لقبه الرابع عشر في بطولة فرنسا المفتوحة، مما رفع إجمالي عدد ألقابه إلى 22 في الـ "غراند سلام" وهو رقم قياسي عند الرجال.

بدورها، حققت شفيونتيك التي انتزعت المركز الأول على في التصنيف العالمي في آذار/مارس الماضي بعد الاعتزال المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي، لقب رولان غاروس للمرة الثانية ومن ثم تُوجت بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وقال نادال (36 عامًا) "أنا سعيد جدا لاختياري بطلا للعالم من قبل الاتحاد الدولي للمرة الخامسة".

وأضاف "عندما فزت بالجائزة لأول مرة في عام 2008، لم أكن أتوقع الاستمرار في اللعب بهذا المستوى العالي بعد 14 عامًا".

كما وصل نادال إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون لكنه اضطر للانسحاب قبل مواجهة الاسترالي نيك كيريوس بسبب اصابة في عضلات البطن.

وفاز الأميركي راجيف رام والبريطاني جو سالزبوري للمرة الأولى بجائزة بطل العالم لزوجي الرجال بعد فوزهما باللقب الثالث في البطولات الأربع الكبرى معًا في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ثم فوزهما بلقب نهائيات الـ "ايه تي بي" لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفازت باربورا كرايتشيكوفا وكاترينا سينياكوفا بجائزة زوجي السيدات للمرة الثالثة. فاز الثنائي التشيكي بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وهي بطولة استراليا المفتوحة، ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.