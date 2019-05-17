نادال ودجوكوفيتش إلى نصف نهائي روما

وتغلب نادال على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-4 و6-صفر في ربع نهائي الدورة الإيطالية الذي شهد انسحاب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً بسبب إصابة في ساقه اليمنى، ليضرب موعداً مع ستيفانوس تسيتسيباس بعد أسبوع واحد من خسارته أمام اللاعب اليوناني في قبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة ما سيدفعه لإثبات أن هذه الهزيمة كانت مجرد كبوة خلال سعيه للفوز بلقبه 12 في بطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر .

وصرح نادال الذي توج باللقب العام الماضي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، "من المهم جداً أن أكون في نصف النهائي من جديد، والفوز بثلاث مباريات متتالية أيضاً".

وأضاف: "إنه نصف النهائي الخامس لي توالياً. في إنديان ويلز، لم أستطع أن ألعب، ثم خسرت في مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد. لكن ببلوغي نصف النهائي في كل هذه الدورات، يعني أني ألعب بشكل جيد".

وأظهر نادال ذلك أمام فرداسكو الذي انتزع منه الإرسال الأول في المجموعة الأولى، وسنحت له أربع فرص أخرى في الشوط التاسع بعد أن تعادلا 4-4.

ونجح نادال في انتزاع إرسال مواطنه مرتين في الشوطين السادس (مدركاً التعادل 3-3) والعاشر منهياً المجموعة في صالحه.

وسيطر الفائز بلقب دورة روما ثماني مرات على مجريات المجموعة الثانية وكسبها بيضاء بعدما كسر إرسال منافسه ثلاث مرات.

دجوكوفيتش يتجاوز دل بوترو



وفاز دجوكوفيتش على خوان مارتن دل بوترو 4-6 و7-6 و6-4 في لقاء استمر ثلاث ساعات في ختام منافسات يوم الجمعة ليصبح على موعد مع لاعب أرجنتيني آخر هو شفارتسمان في الدور قبل النهائي.

وأنقذ المصنف الأول عالميا نقطة خسارة المباراة مرتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية قبل أن يحسم المجموعة الثالثة.

وسيلعب دجوكوفيتش مع دييغو شفارتسمان بعدما فاز المصنف 24 عالميا على الياباني كي نيشيكوري 6-4 و6-2.

