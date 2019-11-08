نادال في سباق ضد الوقت

وأصيب نادال الذي استعاد صدارة التصنيف العالمي مطلع الأسبوع الحالي، في دورة باريس الأسبوع الماضي التي بلغ دورها نصف النهائي ثم انسحب قبل مواجهة منافسه الكندي الشاب دينيس شابوفالوف بعد معاناة من اصابة عضلية في المعدة.

وقال نادال قبل انطلاق البطولة بـ48 ساعة "لا أريد أن أكذب، أنا واثق من قدرتي بأن الأمور ستسير على ما يرام، لكن ينتابني شك أيضاً بأن الأمور قد تسير بشكل سيء نظراً لأن الوقت قصير منذ تعرضي للإصابة".

وقال نادال "بالأمس (الخميس)، قمت بتسديد الارسالات لكن الأمر كان بطيئًا جداً. سنحاول وضع جهد إضافي على المنطقة المصابة وإذا سارت الأمور بشكل جيد سنواصل القيام بالمزيد" مشيراً بأنه لم يعد يشعر "بأي ألم".

وتابع "يتعين علي معرفة متى أستطيع الارسال بنسبة مئة في المئة، الأمر لن يحصل يوم غد بكل تأكيد لكننا سنرى كيف ستكون ردة الفعل. سنحاول القيام بالأمور بشكل حذر جداً لكي أكون جاهزاً لخوض المباريات الاثنين".

وأوقعت القرعة نادال في مجموعة "أندري أغاسي" إلى جانب الألماني ألكسندر زفيريف حامل اللقب العام الماضي، الروسي دانييل ميدفيديف واليوناني ستيفانو تسيتسيباس، علماً بأنه يتعين على نادال الدفاع عن مركزه الأول في التصنيف العالمي في مواجهة منافسه الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

ويؤكد نادال في هذا الصدد "انهاء العام في صدارة التصنيف العالمي هو أحد أكبر النجاحات في هذه الرياضة إلى جانب احراز لقب ضمن الغراند سلام. إنه في أعلى اللائحة في ما يتعلق أهدافي".

أما دجوكوفيتش، فجاء في مجموعة "بيورن بورغ" إلى جانب السويسري روجيه فيدرر، النمساوي دومينيك تييم والايطالي ماتيو بيريتيني.