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تنس

نادال دون عناء يتجاوز عقبة مواطنه ألكاراث

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تأهل الإسباني رافاييل نادال، الثاني عالمياً، إلى الدور الثالث من منافسات دورة مدريد للتنس اليوم الأربعاء عقب فوزه على مواطنه اليافع كارلوس ألكاراث.

AFP

ولم يقدّم نادال أي هدية إلى ألكاراث في يوم ميلاده الثامن عشر.

ورغم الفارق الشاسع بينهما، حارب المصنف 120 عالمياً ببسالة ونجح في كسر إرسال نادال في الشوط الثاني، لكنه سقط أمام أحد أساطير كرة المضرب في مباراة استمرت ساعة و17 دقيقة.

وضرب نادال موعداً في الدور التالي مع الاسترالي أليكسي بوبيرين الفائز على الإيطالي يانيك سينر 7-6 (7-5) و6-2. 

ويسعى ملك الملاعب الترابية لزيادة غلته من الأرقام القياسية في بطولة فرنسا المفتوحة حيث فاز باللقب 13 مرة، علماً أن الفوز المنتظر سيجعله يتخطى السويسري روجيه فيدرر الذي يتقاسم معه الرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولات غراند سلام مع 20 لقباً لكل منهما.          
                  
 

 

رولان غاروس رافاييل نادال دورة مدريد للتنس روجيه فيدرر
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