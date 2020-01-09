موغوروزا تبلغ نصف نهائي شينزين الصينية

وبعد أن حققت الأربعاء فوزين متتاليين للمرة الأولى منذ بطولة رولان غاروس الفرنسية في حزيران/يونيو الماضي، نجحت الإسبانية البالغة من العمر 26 عاماً في بلوغ نصف النهائي الأول لها منذ تتويجها بطلة لدورة مونتيري المكسيكية في نيسان/أبريل الماضي.

وتأمل موغوروزا التي تراجعت في تصنيف المحترفات إلى المركز الخامس والثلاثين بعد أن تصدّرته في أيلول/سبتمبر 2017، أن تواصل زحفها حتى الفوز بلقبها الاحترافي الثامن، من أجل الاستعداد بأفضل طريقة لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الحالي، حيث تسعى إلى إحراز لقبها الكبير الثالث بعد رولان غاروس الفرنسية عام 2016 وويمبلدون الإنكليزية عام 2017.

وتلتقي الإسبانية التي وصلت أيضاً إلى نهائي ويمبلدون عام 2015 في حين تبقى أفضل نتيجة لها في أستراليا الدور ربع النهائي عام 2017، في نصف النهائي الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا الخامسة في البطولة والتي تغلبت بدورها على الصينية وانغ كيانغ الرابعة في البطولة 3-6 و6-4 و6-3 .