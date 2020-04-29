موراي يحذر من العودة السريعة إلى المنافسات

وأكد موراي أنه يجب العودة إلى "الحياة الطبيعية" أولا قبل التفكير بالمباريات.

وعلّقت رابطتا المحترفين والمحترفات الموسم الكروي منذ آذار/مارس الفائت حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، في حين ألغيت بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

تأمل رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم أن يصل الموسم المعلّق إلى نهاية خلال الصيف بعد استئناف المباريات، في حين بدأت دوريات أخرى تخطط للعودة إلى التمارين أو المنافسات.

إلا أن موراي، المصنف أولاً سابقاً على العالم، يعتقد أن كرة المضرب ستكون ضمن آخر الرياضات التي تعاود نشاطها نظراً لضرورات السفر لدى اللاعبين.

وقال الاسكتلندي (32 عاماً) "أنا متأكد أن جميع لاعبي كرة المضرب يرغبون في العودة إلى المنافسة واللعب في أقرب وقت ممكن، لكن الآن هذا ليس الأمر الأهم... أولاً، نريد العودة إلى حياتنا الطبيعية، فقط مجرد القدرة على الخروج (من المنزل)، رؤية الأصدقاء والذهاب إلى المطاعم واستعادة حريتنا الطبيعية".

وتابع اللاعب المتوج بثلاث بطولات كبرى "ومن ثم نأمل أنه مع الوقت، ستسمح الظروف بالسفر وتعود الرياضة إلى طبيعتها. ولكن لا أرى ذلك يحصل قريباً".

ويعتقد موراي أن السيطرة على الفيروس ضرورية قبل التفكير بعودة كرة المضرب إلى طبيعتها المطلقة.

في الوقت الراهن، من المقرر إقامة بطولتي فرنسا المفتوحة والولايات المتحدة المفتوحة في شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بعد أن أرجئت رولان غاروس من موعدها التقليدي في أيار/مايو.

إلا أن مواري يعتبر أن "أول ما يجب أن يحصل هو محاولة إيجاد طريقة للحد من تفشي الفيروس، وما إن ننجح في ذلك سنتمكن من القيام بالأمور الطبيعية بدلاً من التفكير في المنافسات الرياضية".

وتابع المصنف 129 على العالم حالياً "عندما تغيب عنك لفترة معينة، يدرك اللاعبون مدى حبهم لممارستها (كرة المضرب)، ولكن فكرة أنه لا يمكننا ممارسة الرياضة الآن، لا تعني أنه يجب تسريع الأمور ... أنا لست خبيراً حتما ولكني أفترض أن الخطر يأتي عندما تحاول القيام بالأمور بسرعة، مثل تجنب التباعد الاجتماعي".

وأكد البريطاني "إذا عدنا إلى السفر دولياً، قد يكون هناك موجة ثانية من الإصابات وهذا سيبطئ كل شيء مجدداً وهذا ما لا يتمناه أحد. فلنعود إلى الحالة الطبيعية أولا".