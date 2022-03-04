موراي يتعاون مع مدربه السابق لندل للمرة الثالثة

وكان موراي المصنف أوّل عالميا سابقاً يبحث عن مدرب منذ افتراقه عن البريطاني جيمي ديلغادو في كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.

وتعاون موراي مع لندل، الفائز بثمانية ألقاب في بطولات غراند سلام، للمرة الأولى في عام 2012، حين أحرز الاسكتلندي باكورة ألقابه الكبرى في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، ليعود ويحرز في العام التالي لقب بطولة ويمبلدون.

وافترق الطرفان في 2014، قبل أن يجتمعا مجدداً بعد عامين، وذلك قبل فترة وجيزة من فوز موراي بلقبه الثاني في ويمبلدون.

وأنهى موراي ذلك العام في صدارة تصنيف اللاعبين المحترفين، ليتوج أيضاً بالذهب الأولمبي للمرة الثانية توالياً، قبل أن تبدأ معاناته من آلام في وركه في العام التالي، ليغادر لندل للمرة الثانية في تشرين الأوّل/نوفمبر 2017 الطاقم التدريبي للاسكتلندي.

وسيكون لندل إلى جانب موراي (34 عاماً) الذي سيبقى في الولايات المتحدة الأميركية بعد خوضه دورتي إنديان ويلز وميامي، من أجل الخضوع للمزيد من التمارين.