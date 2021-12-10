موراي يتخلى عن مدربه ديلغادو

وكان ديلغادو يشرف على تدريب موراي منذ عام 2016 عندما قاده إلى التتويج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية في مسيرته وانتزاعه المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في العام ذاته.

وعلى الرغم من عودة موراي لخوض المنافسات خلال العام الحالي بعد خضوعه لعمليتين جراحتين في الورك ابعدته عن الملاعب لفترة طويلة، بيد أن تصنيفه تراجع الى المركز 134.

واشارت التقارير ذاتها بان ديلغادو سينتقل لتدريب الكندي دينيس شابوفالوف المصنف 14 عالمياً.

ويستعد موراي للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب مطلع العام المقبل.