موراي يتألّق ويبلغ نهائي دورة سيدني

وخسر موراي البالغ من العمر 34 عاما والذي تراجع إلى المركز 135 عالميا بسبب الإصابات، المجموعة الأولى بصعوبة بعد الاحتكام إلى شوط فاصل، قبل أن يضرب بقوة في الثانية والثالثة ويكسبهما بنتيجة واحدة 6-4.

وكانت المباراة النهائية الأخيرة لموراي في دورة أنتويرب البلجيكية في تشرين الأول/أكتوبر 2019 عندما توّج بلقبه الـ46 الأخير بعد أشهر من تعافيه من عمليتين جراحيتين في الورك.

ويلتقي موراي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، ببطاقة دعوة، في النهائي مع الروسي أصلان كاراتسيف المصنف أول في الدورة والفائز على البريطاني الآخر دانيال إيفانز الثالث.

واعتبر موراي أنه يلعب "بشكل أفضل من مباراة إلى أخرى"، مضيفا "سيكون أمراً رائعاً أن أبدأ العام بلقب، لقد كان أسبوعاً رائعاً بالنسبة لي".

ولدى السيدات، أنقذت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة عالميا أربع كرات كانت ستخرجها من الدورة قبل أن تتغلب على الإستونية أنيت كونتافيت السابعة صفر-6 و6-4 و7-6 (14-12) في ساعتين ونصف، وتبلغ المباراة النهائية.

وتلتقي كرايتشيكوفا في المباراة النهائية مع الإسبانية باولا بادوسا التاسعة والتي تغلبت على الروسية داريا كاساتكينا 6-2 و6-2.