موراي "متحمس" للعب مجدداً مع شقيقه في الزوجي

وقال موراي، بطل ويمبلدون مرتين، في فيديو نشره في حسابه على موقع تويتر "سأشارك في بطولة واشنطن الأسبوع المقبل في الزوجي مع شقيقي جايمي".

تابع "أنا متحمس جداً للعب معه والعودة إلى واشنطن... آمل في أن أمضي صيفاً جيداً في الولايات المتحدة، بمتابعة التطور بدنياً وآمل في المشاركة ضمن الفردي العام المقبل".

وكان موراي (32 عاماً) قد أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي أنه سيعتزل نهائياً بعد بطولة ويمبلدون الإنكليزية التي توّج بلقبها مرتين (2013 و2016) بسبب الآلام المستمرة التي يعاني منها في وركه، لكنه يحظى ببعض الأمل بعد خضوعه لعملية جراحية وعدم الشعور بألم من بعدها.

وأبدى موراي في آذار/مارس الماضي رغبته في "مواصلة اللعب"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يعرف ما اذا كان ذلك ممكناً.