موراي إلى ربع نهائي بيكين

وهي المرة الأولى يتمكن فيها موراي من تحقيق فوزين متتاليين في دورة للتنس، منذ دورة شينزين الصينية في أيلول/ سبتمبر 2018 حين بلغ ربع النهائي.

وغاب البريطاني المصنف أول عالمياً سابقاً فترة طويلة هذا العام عن الملاعب، بعد خضوعه لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الورك.

وأتى فوز موراي الذي تراجع إلى المركز 503 عالمياً، الأربعاء غداة فوزه على حساب الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف 13 عالمياً.

وبرهن الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الغراند سلام (الولايات المتحدة المفتوحة 2012 وويمبلدون 2013 و2016) أمام نوري أنه يستعيد تدريجياً مستواه ويرفع من قدراته الذهنية بعدما عمد إلى تبديل أسلوب لعبه من أجل توفير طاقته في مباراة حسمها لصالحه في ثلاث مجموعات.

وقال موراي (32 عاماً) "قررت أنني أريد أن أفوز، وتوجب عليّ المخاطرة والصعود إلى الشبكة من أجل حسم النقاط بأسرع وقت ممكن، وهذا ما فعلته".

وأضاف "أنا مرهق، نمت قليلاً قبل أن آتي... أنا فعلاً مرهق".

وضرب موراي الذي لم يواجه منذ تعافيه من العملية الجراحية أحد المصنفين العشرة الأوائل، موعداً الجمعة مع الفائز بين النمساوي دومينيك تييم والصيني جيجن جانغ المشارك ببطاقة دعوة (مصنف 213).

وفي مباراة أخرى من الدور ذاته الأربعاء، فاز الروسي كارن خاتشانوف على الفرنسي جيريمي شاردي 7-6 (7-صفر) و7-6 (7-5).

ويواجه خاتشانوف الفائز بين مواطنه أندري روبليف والإيطالي فابيو فونييني.