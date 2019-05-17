مواجهة مرتقبة بين نادال وتسيتسيباس في روما

وتغلب نادال على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-4 و6-صفر في ربع نهائي الدورة الإيطالية الذي شهد انسحاب السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثاً بسبب اصابة في ساقه اليمنى.

وكان الماتادور الإسباني خسر أمام تسيتسيباس في نصف نهائي دورة مدريد الإسبانية التي ذهب لقبها إلى الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في العالم على حساب اليوناني الشاب.

وصرح نادال الذي توج باللقب العام الماضي على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، "من المهم جداً أن أكون في نصف النهائي من جديد، والفوز بثلاث مباريات متتالية أيضاً".

وأضاف: "إنه نصف النهائي الخامس لي توالياً. في إنديان ويلز، لم أستطع أن ألعب، ثم خسرت في مونتي كارلو وبرشلونة ومدريد. لكن ببلوغي نصف النهائي في كل هذه الدورات، يعني أني ألعب بشكل جيد".

وأظهر نادال ذلك أمام فرداسكو الذي انتزع منه الإرسال الأول في المجموعة الأولى، وسنحت له أربع فرص أخرى في الشوط التاسع بعد أن تعادلا 4-4.

ونجح نادال في انتزاع إرسال مواطنه مرتين في الشوطين السادس (مدركاً التعادل 3-3) والعاشر منهياً المجموعة في صالحه.

وسيطر الفائز بلقب دورة روما ثماني مرات على مجريات المجموعة الثانية وكسبها بيضاء بعدما كسر إرسال منافسه ثلاث مرات.

وقال "في البداية، لعب (فرداسكو) بشكل رائع مع الكثير من الضربات الرابحة وقليل من الأخطاء. بعد ذلك، كنت أكثر نزعة للهجوم بينما هو تراجع. قمت بأشياء جيدة كثيرة اليوم، إنه انتصار جيد".

"لست متفاجئًا"

وتطرق نادال في المؤتمر الصحافي بعد مباراة اليوم الى خسارته أمام تسيتسيباس، وقال مبتسماً: "أعرف ما حصل في مدريد، أعرف الحلول، لكن التنفيذ أمر ليس سهلاً. ما هو نظري دائماً ما يكون بسيطاً جداً".

وتابع "عليَ أن ألعب بشكل جيد. إذا ما فعلت ذلك، فستكون فرصتي كبيرة. إذا لعبت بشكل سيء، فلن تكون لدي فرصة".

وعن خصمه الشاب (20 عاماً) المصنف سابعًا في العالم، قال "ملك" الملاعب الترابية أنه لم يتفاجأ بأن يراه بهذا المستوى في وقت مبكر.

وقال في هذا الصدد "أمر طبيعي أن يكون هناك لاعبون شبان في القمة. إنه لاعب جيد. نقدم توقعات أنا والفريق المشرف عليَ حول من سيكون ضمن العشرة الأوائل في نهاية الموسم. أنا وضعت تسيتسيباس. لا أريد أن أقول أنني عبقري، لكنه بالفعل مرشح لذلك، حتى أنه بدأ بشكل أفضل مما توقعت له".

وفاز الأرجنتيني دييغو شفارتسمان (26 عاما ومصنف 24) على الياباني كي نيشيكوري السادس عالمياً 6-4 و6-2، وبلغ نصف النهائي ليواجه المصنف أول في العالم الصربي نوفاك دجوكوفيتش أو الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.





