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تنس

ملقا تستضيف الأدوار الاقصائية في كأس ديفيس

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تستضيف مدينة ملقا الإسبانية الأدوار الاقصائية من مسابقة كأس ديفيس في كرة المضرب لعامي 2022 و2023، بحسب ما كشف المنظمون الأربعاء.

AFP

ويحتضن قصر الرياضة في المدينة الجنوبية الأدوار الاقصائية من نسخة 2022 على أرض صلبة داخل قاعة بين 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

قال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاغرتي "لعبت منطقة أندلوسيا دوراً هاماً في تاريخ كأس ديفيس وملقا هي المكان المثالي لختام نسخة هذه السنة من كأس العالم للتنس".

وبالنسبة لدور المجموعات منتصف أيلول/سبتمبر، تستضيف بولونيا الإيطالية، غلاسكو الأسكتلندية وهامبورغ الألمانية ومدينة أخرى بدلاً من ملقا ستُحدّد لاحقاً، مجموعات بلادها على أرض صلبة من المسابقة التي بدأ تطويرها عام 2019.
 

كأس ديفيس
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