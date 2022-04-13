ملقا تستضيف الأدوار الاقصائية في كأس ديفيس

ويحتضن قصر الرياضة في المدينة الجنوبية الأدوار الاقصائية من نسخة 2022 على أرض صلبة داخل قاعة بين 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر.

قال رئيس الاتحاد الدولي للتنس ديفيد هاغرتي "لعبت منطقة أندلوسيا دوراً هاماً في تاريخ كأس ديفيس وملقا هي المكان المثالي لختام نسخة هذه السنة من كأس العالم للتنس".

وبالنسبة لدور المجموعات منتصف أيلول/سبتمبر، تستضيف بولونيا الإيطالية، غلاسكو الأسكتلندية وهامبورغ الألمانية ومدينة أخرى بدلاً من ملقا ستُحدّد لاحقاً، مجموعات بلادها على أرض صلبة من المسابقة التي بدأ تطويرها عام 2019.

