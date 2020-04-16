مصير فلاشينغ ميدوز يقرر في حزيران/يونيو

وشدد الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي لكرة المضرب مايك داوسي في مؤتمر صحافي عبر الفيديو على انه لا يوجد أي اقتراح "خارج الطاولة" وأن القرار النهائي حول مصير الحدث سيكون في حزيران/يونيو، مؤكدا أن وجود مشجعين خلال هذا الحدث مازال هدفهم.

وأدى تفشي وباء فيروس "كوفيد-19" إلى شل الحركة الرياضية حول العالم، بما في ذلك كرة المضرب، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد من الدورات والبطولات، وتعتبر بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تستضيفها سنويا ملاعب فلاشينغ ميدوز والتي من المقرر اقامتها بين 31 آب/أغسطس و13أيلول/سبتمبر المقلبين، البطولة الكبرى الأولى على الروزنامة، بعدما تم إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية، وتأجيل بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) إلى 20 أيلول/سبتمبر.

وقال داوسي "اللعب بدون جمهور، لا نستبعد أي طرح على الطاولة. لكن في الوقت الحالي هذا السيناريو مستبعد جدا"، مضيفا "إنه ليس روح الاحتفال بكرة المضرب".

وتأتي تعليقات داوسي في الوقت الذي تستخدم فيه صالة المركز الوطني لكرة المضرب في نيويورك كمستشفى مؤقتة لعلاج المصابين بوباء فيروس "كوفيد-19". في حين تم تحويل الملاعب المغطاة إلى مستشفيات، وملعب لويس أرمسترونغ إلى منطقة لتجميع الوجبات الغذائية للمرضى والمتطوعين وطلاب المدارس في المنطقة.



وتعد نيويورك المنطقة الأكثر تضررا في الولايات المتحدة الأميركية من حيث عدد الوفيات إذ تجاوز 10 آلاف، من أصل ما مجموعه 33 ألفا في كافة ارجاء البلاد، بالاضافة إلى ما يفوق 667 الف حالة اصابة مؤكدة بالفيروس.



ولفت داوسي انهم (المنظمون) على اتصال مع عدد من الاطباء، وسيسعون للحصول على مشورتهم قبل القيام بالتحركات القادمة.



وقال "نحن محظوظون جدا لاننا رابع بطولة كبرى، لذلك فإن الوقت لصالحنا في هذه المرحلة. من الواضح أن طموحنا هو اقامة البطولة".



وشدد رئيس الاتحاد على أن العامل المحرك في اتخاذ القرار سيكون صحة وسلامة اللاعبين والمشجعين والموظفين، مشيرا إلى أن لديهم بعض الوقت لطلب نصيحة الخبراء الطبيين قبل اتخاذ قرارهم النهائي.



وقال "سندرس الوقت المناسب في حزيران/يونيو لاتخاذ هذا القرار. سنتعامل مع ذلك من خلال مجموعة طبية استشارية. لدينا خمسة أو ستة أطباء نتشاور معهم وبناء على هذه المعلومات، سنتخذ القرار إذا كان من الآمن أن تلعب البطولة أم لا".



غبه/ف ط/م م



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