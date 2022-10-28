مسابقة جديدة مختلطة في بداية موسم التنس في 2023

وأوضحت الرابطتان أن قيمة جوائز المسابقة الجديدة 15 مليون دولار وستسمح بتسجيل نقاط في التصنيف العالمي.

وتقام منافسات المسابقة الجديدة في بريزبين وبيرث وسيدني بمشاركة 18 دولة يمثل كل منها ثمانية لاعبين كحد أقصى (أربعة رجال وأربع سيدات).

ويقام الدور الأول في الفترة بين 29 كانون الأول/ديسمبر والرابع من كانون الثاني/يناير حيث ستوزع الدول الـ18 على ست مجموعات من ثلاث منتخبات تشهد مباراتين في الفردي رجال ومثلهما للسيدات إضافة إلى مباراة زوجي مختلط. وتستضيف مدن بريزبين وبيرث وسيدني مجموعتين من هذه المجموعات الست.

في كل مدينة من المدن الثلاث، سيتنافس متصدرا المجموعتين بعد ذلك، وستخوض الدول الثلاث المتأهلة المرحلة التالية في سيدني (6-8 يناير). وسيتأهل منتخب رابع، الأفضل تصنيفًا في المرحلة الأولى، ليكمل المربع الذهبي.

ويقام الدور النهائي في الثامن من كانون الثاني/يناير، قبل ثمانية أيام من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

وعلق رئيس رابطة اللاعبات المحترفات ستيف سايمون: "كأس يونايتد هي تعاون هام واستراتيجي بين رابطة اللاعبات المحترفات، رابطة اللاعبين المحترفين والاتحاد الأسترالي لكرة المضرب ويعكس التزامًا مستمرًا بتطوير رياضتنا".

وأضاف أن "هذه البطولة الخاصة بالفرق في الفردي والزوجي المختلط ستجمع بين النجوم الصاعدة والرياضيين المنخرطين في رابطتينا".

من جهته، قال رئيس رابطة اللاعبين المحترفين أندريا غاودنزي: "نحن سعداء لرؤية أفضل اللاعبين من الذكور والإناث يتنافسون على نقاط في التصنيف العالمي، لبدء الموسم بشكل لم يسبق له مثيل".

