مدفيديف يواصل معاناته على الملاعب الترابية

وخسر مدفيديف على يد مواطنه أسلان كاراتسيف 6-2، 6-4 ليبقى من دون أي فوز في روما في ثلاث مشاركات.

ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية حيث خرج من الدور الأول في بطولة رولان غاروس الفرنسية في مشاركاته الاربع، وحقق فوزًا واحدًا في مدريد في ثلاث مشاركات كان منذ قرابة الأسبوعين في الدور الثاني، في حين لم يحقق أي انتصار في ثلاث مشاركات في روما.

وكان هذا اللقاء الأول الذي يجمع مدفيديف مع مواطنه المتوج هذا العام بأول ألقابه الاحترافية في دبي، بعد أن حققا سويًا لقب كأس الرابطة مع منتخب روسيا مطلع العام.

وهي الخسارة الأولى لمدفيديف ضد أحد مواطنيه بعد ستة انتصارات تواليًا.

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل الألماني الكسندر زفيريف السادس بطل مدريد ووصيفه النمسوي دومينيك تيم الرابع الى الدور الثالث بفوز سهل للأول على البوليفي هوغو ديليين (128) 6-2، 6-2 وصعب للثاني على المجري مارتون فوشوفيتش 3-6، 7-6 (7/5)، 6-صفر.

كما تأهل الروسي أندري روبليف السابع بفوزه على الألماني يان لينارد ستروف 6-7 (7/9)، 6-1، 6-4.