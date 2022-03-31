وكان مدفيديف بحاجة إلى بلوغ نصف النهائي لاستعادة صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط، قبل أن يخسرها لصالح دجوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس.
مدفيديف يفشل في استعادة صدارة التصنيف
من قبل AFP
فشل الروسي دانييل مدفيديف في استعادة صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وذلك بسقوطه في الدور ربع النهائي لدورة ميامي أمام البولندي هوبرت هوركاش 6-7 (7-9) و3-6.
وكان مدفيديف بحاجة إلى بلوغ نصف النهائي لاستعادة صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط، قبل أن يخسرها لصالح دجوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس.
نوفاك دجوكوفيتش دانييل ميدفيديف تنس المحترفين تصنيف المحترفين