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تنس

مدفيديف يفشل في استعادة صدارة التصنيف

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فشل الروسي دانييل مدفيديف في استعادة صدارة تصنيف رابطة محترفي التنس من الصربي نوفاك دجوكوفيتش، وذلك بسقوطه في الدور ربع النهائي لدورة ميامي أمام البولندي هوبرت هوركاش 6-7 (7-9) و3-6.

AFP

وكان مدفيديف بحاجة إلى بلوغ نصف النهائي لاستعادة صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط، قبل أن يخسرها لصالح دجوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس.
                  
                  
 

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