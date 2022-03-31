مدفيديف يفشل في استعادة صدارة التصنيف

وكان مدفيديف بحاجة إلى بلوغ نصف النهائي لاستعادة صدارة التصنيف التي ارتقى إليها لمدة أسبوعين فقط، قبل أن يخسرها لصالح دجوكوفيتش مطلع الأسبوع الفائت بعد خروجه من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على يد الفرنسي غايل مونفيس.





