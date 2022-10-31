مدفيديف يعود إلى المركز الثالث وأوجيه-ألياسيم إلى الثامن

وتقدم مدفيديف مركزًا على حساب النرويجي كاسبر رود نتيجة فوزه في فيينا بثاني ألقابه هذا العام بعد دورة لوس كابوس المكسيكية.

وكان الروسي خسر صدارة التصنيف في أيلول/سبتمبر الماضي إثر خروجه من الدور ثمن النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعد أن خسر نقاط عدة كونه توج باللقب عام 2021.

من جهته، يمر أوجيه-ألياسيم بفترة رائعة قادته للفوز الأحد في بازل بلقبه الثالث في غضون ثلاثة أسابيع، بعد تتويجه في فلورنسا وأنفر.

عاد إلى المركز الثامن، الأفضل في مسيرته الذي سبق أن حققه في آب/أغسطس الفائت.

ولا يزال الإسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر نصف نهائي بازل ضد الكندي، في الصدارة أمام مواطنه رافايل نادال.

ويستعد المصنفون الأوائل، باستثناء الألماني ألكسندر زفيريف الذي لا يزال يتعافى من الاصابة، للمشاركة في دورة باريس للماسترز التي تنطلق الاثنين قبل خوض غمار البطولة الختامية.

لدى السيدات، لم تشهد المراكز الـ18 الأولى أي تغيير، وذلك قبل انطلاق بطولة "WTA" الختامية الاثنين في تكساس بمشاركة أفضل ثماني لاعبات لهذا الموسم.



تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 6730 نقطة

2. رافايل نادال (إسبانيا) 5810

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 5655 (+1)

4. كاسبر رود (النرويج) 5510 (-1)

5. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5035

6. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 4360

7. نوفاك دجوكوفيتش (صربيا) 4320

8. فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3725 (+1)

9. أندري روبليف (روسيا) 3685 (-1)

10. هوبرت هوركاش (بولندا) 3220 (+1)





تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1. إيغا شفيونتيك (بولندا) 10335 نقطة

2. أنس جابر (تونس) 4555

3. جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4316

4. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3271

5. ماريا ساكّاري (اليونان) 3121

6. كارولين غارسيا (فرنسا) 3000

7. أرينا سابالينكا (بيلاروسيا) 2970

8. داريا كاساتكينا (روسيا) 2935

9. فيرونيكا كوديرميتوفا (روسيا) 2795

10. سيمونا هاليب (رومانيا) 2661

