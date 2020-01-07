مدفيديف يضع روسيا في ربع النهائي وهزيمة ثالثة لزفيريف

وبعد أن بدأت مشوارها في هذه البطولة المستحدثة التي تشكل تحضيرا لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع، بالفوز على إيطاليا 3-صفر ثم الولايات المتحدة 2-1، حسمت روسيا بطاقتها الثلاثاء بعد أن فاز المصنف خامسا عالميا دانييل مدفيديف على كاسبر رود 6-3 و7-6 (8-6)، واضعا بلاده في المقدمة 2-صفر بعد أن سبقه كارن خاتشانوف للفوز بسهولة على فيكتور دوراسوفيتش 6-2 و6-1، ما جعل المباراة الثالثة في الزوجي هامشية لكن ذلك لم يمنع روسيا من حسمها أيضا بمجموعتين.

وأقر مدفيديف الذي حقق 34 ضربة ناجحة و13 ارسالا ساحقا ضد رود، الفائز على الأميركي جون إيسنر والإيطالي فابيو فونييني في الجولتين الأوليين، بأن "النتيجة قد لا تعكس مجريات المباراة لأنها كانت متقاربة جدا، وكان بإمكان أي منا أن يفوز بها".

وتميز الروسي بصعوده الناجح الى الشبكة، وهو ما أشار اليه بالقول "ضد كاسبر، علمت بأنه عليه حسم بعض النقاط بالصعود الى الشبكة. علمت بأنه يتوجب علي أن أكون عدائيا وأعتقد أن ذلك ساعدني كثيرا".

ويشارك في البطولة 24 منتخبا في ست مجموعات، بحيث يتأهل الى ربع النهائي المقررة مبارياته في سيدني على غرار نصف النهائي والنهائي، متصدر كل مجموعة وأفضل منتخبين يحلان في المركز الثاني.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة بانتصار وهزيمة قبل مواجهتها الثلاثاء مع الولايات المتحدة التي خسرت مباراتيها الأوليين وفقدت الأمل بأن تكون أحد أفضل منتخبين في المركز الثاني.

سقوط جديد لزفيريف



وفي بريزبين ضمن منافسات المجموعة السادسة التي حسمت بطاقتها المباشرة لصالح أستراليا المضيفة بعد فوزها بمباراتيها الأوليين، تواصلت معاناة ألكسندر زفيريف بتلقيه هزيمة ثالثة من أصل ثلاث مباريات له في البطولة، ما ساهم بخسارة ألمانيا الثلاثاء أمام كندا 1-2 وتلقيها هزيمتها الثانية مقابل فوز.

وخسر زفيريف مباراة الفردي الثانية لبلاده الثلاثاء أمام دينيس شابوفالوف دون مقاومة تذكر 2-6 و2-6، ليحتكم المنتخبان إلى مباراة زوجي حاسمة انتهت بمجموعتين لصالح كندا التي خسرت مباراة الفردي الأولى بفوز يان-لينارد شتروف على فيليكس أوجيه-آلياسيم 6-1 و6-2.

وأقر المصنف سابعا عالميا بأنه في وضع صعب قبل بطولة أستراليا التي تنطلق في 20 الشهر الحالي، موضحا "بشكل عام، أنا لا ألعب جيدا، بالتالي هناك الكثير من الأمور التي يتوجب علي تحسينها، لكننا ما زلنا في بداية الموسم".

وخسر زفيريف مباراته الأولى أمام الأسترالي أليكس دي مينور بثلاث مجموعات (خسرت ألمانيا صفر-3)، ثم أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 1-6 و4-6 (فازت ألمانيا 2-1).

وقال الألماني "لعبت جيدا في المباراة الأولى على الرغم من أن إرسالي كان سيئا للغاية. لكني لعبت بعدها مباراتين سيئتين جدا، هذا هو الواقع ماذا بإمكاني أن أفعل؟".

وأبقت كندا بفوزها الثاني مقابل هزيمة، على حظوظها بنيل إحدى البطاقتين المخصصتين للوصافة، لاسيما أن اليونان التي تلعب لاحقا مع أستراليا فقدت الأمل، على غرار ألمانيا، بما أنها خسرت مباراتيها الأوليين.

وفي المجموعة الثالثة المقامة مبارياتها في سيدني، أبقت بريطانيا على حظوظها بحسم بطاقة التأهل المباشر من خلال فوزها بالمباريات الثلاث التي جمعتها بمولدافيا دون أن تخسر أي مجموعة، إن كان في مواجهتي الفردي التي حسمهما كاميرون نوري ودان إيفانز على حساب ألكسندر كوزبينوف 6-1 و6-2 ورادو ألبوت 6-2 و6-2 تواليا، أو بمباراة الزوجي التي فاز بها جايمي موراي وجو ساليسبوري على ألبوت وكوزبينوف 6-2 و6-3.

وستضمن بريطانيا تأهلها إلى ربع النهائي في حال فوز بلجيكا (فوز وهزيمة) الثلاثاء أيضا على بلغاريا (فوزان) بنتيجة 1-2.