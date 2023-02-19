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الدوري الإنكليزي الممتاز
تنس

مدفيديف يتوّج بلقب دورة روتردام

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توّج الروسي دانييل مدفيديف بلقبه الأول منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفوزه على الإيطالي يانيك سينر 5-7 و6-2 و6-2 الأحد في نهائي دورة روتردام الهولندية للتنس.

Reuters

واحتاج الروسي إلى ساعتين و29 دقيقة كي يحقق فوزه الخامس على سينر من أصل خمس مواجهات جمعته بابن الـ21 عاماً المتوج الأحد الماضي في دورة مونبلييه بلقبه السابع في مسيرته.

ووضع مدفيديف خلفه مشاركتيه الأخيرتين المخيبتين في هذه الدورة، حيث انتهى مشواره عند الدور الأول عامي 2020 و2021 أمام الكندي فاسيك بوسبيسيل والصربي دوشان لايوفيتش توالياً.

ورفع الروسي رصيده الى 16 لقباً من أصل 28 مباراة نهائية، وعاد الى منصة التتويج لأول مرة منذ أن أحرز لقب دورة فيينا في تشرين الأول/أكتوبر على حساب الكندي دينيس شابوفالوف.

وبهذا التتويج، سيشق مدفيديف طريقه الإثنين الى نادي العشرة الأوائل في تصنيف "أيه تي بي" بعدما دخل دورة روتردام وهو في المركز الحادي عشر.
 

دورة روتردام للتنس دانييل ميدفيديف يانيك سينر
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