مدفيديف يبلغ الدور الثالث في مدريد

ويُعدّ مدفيديف من غير المحبّذين للملاعب الترابية ولم يخف ذلك اليوم حيث بدا غاضبًا عند فترة الاستراحة بعد خسارته المجموعة الأولى، عندما رمى مضربه على الأرض وقال "لا أريد اللعب على هذه الأرضية".

وفي مفارقة طريفة وبعد فوزه بالمباراة، كتب اللاعب المعفى من خوض الدور الأول عبارة "أحبّ التراب" على الكاميرا.

وعاد مدفيديف إلى المنافسات بعد اصابته بفيروس كورونا منتصف نيسان/أبريل ما أجبره على الغياب عن دورة مونتي كارلو للماسترز، إذ غاب منذ خسارته ضد الاسباني روبرتو باوتيستا اوغوت في ربع نهائي دورة ميامي للماسترز في 31 آذار/مارس.

ويلتقي مدفيديف في الدور الثالث مع التشيلي كريستيان غارين المصنف 25 عالميًا.

كسر الروسي إرسال منافسه في الشوط الخامس من المجموعة الأولى ما وضعه في موقع جيد للفوز بها، إلا أن الأخير رد التحية في الشوط التالي قبل أن يكرره في الأخير ويحسم المجموعة لصالحه وسط غضب مدفيديف.

إلا أن مدفيديف، استعاد رباطة جأشه وكسر إرسال الاسباني في الشوط الثالث من الثانية قبل أن يخسره مجددًا في السادس. إلا أنه رد التحية في السابع ليمضي قدمًا ويحسمها لصالحه، قبل أن ينتفض في الأخيرة كاسرًا ارسال منافسه مرتين ويحسمها 6-2.

وتمكن الألماني ألكسندر زفيريف، السادس عالمياً، من إزاحة الياباني كي نيشيكوري بفوزه عليه بمجموعتين دون مقابل، 6-3 و6-2 في ساعة و15 دقيقة.

وأقصى الروسي الآخر أصلان كاراتسيف المتألق في عام 2021 نظيره الارجنتيتي دييغو شفارتسمان المصنف تاسعًا عالميًا ليبلغ الدور الثالث بعدما عوّص تأخره بمجموعة إلى فوز 2-6، 6-4، 6-1.

ويلتقي كاراتسيف تاليًا مع الأوزبكي ألكسندر بوبليك المصنف 44.

