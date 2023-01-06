مدفيديف وسابالينكا إلى نصف نهائي أديلايد

وضرب مدفيديف موعداً مع الفائز من مباراة الصربي نوفاك دجوكوفيتش والكندي دينيس شابوفالوف اللذين يلتقيان لاحقاً.

وقال مدفيديف "ليس من السهل مواجهة مواطن لك. أنا سعيد لأنني نجحت في الارتقاء بمستواي لا سيما في نهاية كل مجموعة ولبلوغي الدور نصف النهائي". وأضاف "أنا ألعب بطريقة جيدة حالياً وهذا هو الأهم بنظري".

وتابع الياباني يوشيهيتو نيشيوكا مفاجآته في هذه الدورة فتغلب على الأسترالي أليكس بوبيرين 7-6 (7-4) و6-7 (8-10) و6-2.

ويلتقي الياباني في نصف النهائي مع الأميركي سيباستيان كوردا الذي تغلب على الايطالي يانيك سينر 7-5 و6-1. وعانى الإيطالي من اصابة في وركه وتلقى العلاج وبدأ متأثراً بها لا سيما في المجموعة الثانية.

سابالينكا إلى المربع الذهبي

تخطت البيلاروسية أرينا سابالينكا منافستها التشيكية ماركيتا فاندروسوفا 6-3 و7-5 في ظل حرارة مرتفعة لتبلغ الدور نصف النهائي.

وقالت سابالينكا المصنفة ثانية في الدورة "كانت المباراة صعبة وكافحت منافستي حتى النهاية. أنا سعيدة للخروج فائزة بهذه المباراة".

وأضافت "أشعر بأني ألعب على أرضي هنا ولهذا السبب ألعب بطريقة جيدة. لم أخسر أي مجموعة حتى الآن وآمل بالمواصلة على هذا النحو".

وتلتقي سابالينكا مع الرومانية المخضرمة ايرينا كاميليا بيغو التي فازت على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 7-5 و6-4.

