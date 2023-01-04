مدفيديف وسابالينكا إلى ربع نهائي أديلايد

بلغ الروسي دانييل مدفيديف بسهولة الدور ربع النهائي من دورة أديلايد لكرة المضرب الثلاثاء، بفوزه على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، ولحقت به البيلاروسية أرينا سابالينكا الى الدور ذاته لدى السيدات بعد فوزها على الروسية لودميلا سامسونوفا.

وتعملق مدفيديف أمام كيتسمانوفيتش وفاز عليه 6-0، 6-3 ليضرب موعدًا مع مواطنه كارن خاتشانوف الفائز على البريطاني جاك درايبر 6-4، 6-2.

وتأهل أيضًا الياباني يوشيهيتو نيشيوكا إلى ربع النهائي بفوزه على الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-4، 6-3.

لدى السيدات، عادت سابالينكا من تأخر 5-1 في المجموعة الأولى لتفوز على سامسونوفا 7-6 (10/8)، 7-6 (7/3).

تلتقي تاليًا مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الاستونية كايا كانيبي 6-0، 6-4.

وتأهلت أيضًا إلى ربع النهائي الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا بفوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو بنتيجة 6-4، 6-0.

ولحقت بها الأوكرانية مارتا كوستيوك الفائزة على الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، بطلة ويمبلدون العام الماضي، 7-6 (7/5)، 2-6، 6-3.





