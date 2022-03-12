مدفيديف بسهولة إلى ثالث أدوار إنديان ويلز

وأنقذ مدفيديف نقطة واحدة لكسر إرساله في بداية المباراة قبل أن يتغلب دون معاناة على منافسه البالغ من العمر 21 عاماً والمصنف 158 عالمياً، بعدما كسر إرساله ثلاث مرات.

وحسم مدفيديف المباراة بعدما افتتح المجموعة الثانية بكسر ارسال منافسه، في حين لم يحتج لأكثر من ساعة و11 ساعة للتأهل للدور الثالث.

وضرب الروسي الذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الـ32 الأوائل، موعداً في الدور التالي مع الفائز من مباراة الفرنسي غايل مونفيس والصربي فيليب كرايينوفيتش.

ويتوجب على مدفيديف أن يصل إلى ربع نهائي دورة إنديان ويلز للحؤول دون استرجاع دجوكوفيتش للمرتبة الاولى عالمياً، علما أن الاخير يغيب عن هذه الدورة ولاحقاً عن ميامي لأسباب تتعلق بعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما كان مسبباً أيضاً لعدم مشاركته في بطولة أستراليا الكبرى مطلع العام الحالي.

سابالينكا تودع المنافسات

وعند السيدات، خرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة عالمياً والثانية في الدورة، من الدور الثاني بخسارتها أمام الإيطالية ياسمين باوليني 6-2 و3-6 و3-6.

وصنفت سابالينكا الأعلى عند السيدات في الدورة على خلفية عدم مشاركة الاسترالية أشلي بارتي الأولى عالمياً لعدم جاهزيتها بعد فوزها على أرضها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا الثانية جراء تعرضها لإصابة في مرفقها.

بدأت سابالينكا التي تشارك بدورها تحت علم محايد تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الدولي للعبة ورابطة اللاعبات المحترفات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، المباراة بقوة أمام المصنفة 46 عالمياً فأحرزت المجموعة الأولى، في حين عادت الإيطالية إلى الأجواء التنافسية مستفيدة من 10 أخطاء مزدوجة على ارسال منافستها.

وفازت البلجيكية إليز مارتنز الـ23 عالمياً على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-1.

