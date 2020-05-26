مارين شيليتش وبورنا تشوريتش يشاركان في دورة دجوكوفيتش البلقانية

وسيكمل انضمامهما مجموعة بارزة من اللاعبين تضم ألكسندر زفيريف ودومينيك تيم وغريغور ديميتروف. وستقام الجولة الأولى من المباريات في بلغراد في 13 و14 يونيو/حزيران.

وبعدها ستنتقل مباريات السلسلة إلى منتجع زادار الساحلي في كرواتيا حيث سيلعب شيليتش بطل أميركا المفتوحة 2014 وتشوريتش (23 عاما) أمام جماهيرهما.

وقال دجوكوفيتش الحاصل على 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ولم يخسر أي مباراة هذا العام وحقق 18 انتصارا متتاليا قبل توقف النشاط بسبب وباء كوفيد-19 "أتوجه بالشكر إلى مارين وبورنا على انضمامهما إلى البطولة بدون السؤال عن أي مكاسب مالية. أعرفهما منذ فترة طويلة وهما من أعز الأصدقاء وأتطلع للقائهما في زادار".

وأضاف: "مارين واحد من أفضل اللاعبين في هذه المنطقة من العالم بينما يملك بورنا الامكانات لدخول قائمة أفضل خمسة لاعبين في تصنيف الرجال".

واستهل دجوكوفيتش عودته إلى بلاده صربيا، بعدما تقطعت به السبل في منتجع ماربيا في إسبانيا لمدة شهرين بسبب اجراءات الاغلاق العام جراء جائحة كورونا، بالاعلان عن تنظيم بطولة للتنس في دول البلقان.

وحين سافر المصنف الأول عالميا إلى ماربيا مع أسرته في منتصف مارس/أذار لزيارة شقيقه الأصغر ماركو لم يكن يتخيل انه سيبقى هناك لشهرين آخرين قبل العودة إلى بلاده يوم الأحد. لكنها لم تكن أنباء سيئة تماما لدجوكوفيتش.

وقال دجوكوفيتش في مؤتمر صحفي في مجمع التنس الخاص به في وسط بلغراد "عكس كل اللاعبين الآخرين كنت أتدرب يوميا لأني كنت أقيم في منزل يضم ملعبا للتنس. لم أرغب في نشر صوري على وسائل التواصل الاجتماعي تجنبا لإثارة غضب لاعبين آخرين. أنا في حالة بدنية وذهنية جيدة وأتطلع لبطولة أدريا التي سأشرف على تنظيمها".

وستقام الجولة الأولى من المباريات على ملاعب رملية في بلغراد في 13 و14 يونيو/حزيران في مجمع التنس التابع لدجوكوفيتش بينما ستقام الجولة الثانية في مدينة زادار الساحلية في كرواتيا في 20 و21 يونيو.

وسيستضيف الجبل الأسود والبوسنة آخر جولتين لكن دجوكوفيتش قال إن الملاعب هناك غير جاهزة بنسبة مئة في المئة.

وبسبب الأزمة الصحية العالمية توقفت جميع بطولات تنس المحترفين مطلع مارس/أذار الماضي ولا يتوقع أن تستأنف المباريات قبل أغسطس/آب المقبل في ظل الإجراءات الوقائية وقيود السفر والعزل والإغلاق التي تفرضها معظم الدول للحد من انتشار الفيروس سريع العدوى.

وعاد بعض اللاعبين ومنهم دجوكوفيتش إلى ملاعب التدريب في ظل إجراءات وقائية صارمة بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي كما أقيمت بعض المباريات الاستعراضية بدون جمهور في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة.

وأكد النمساوي تيم والبلغاري ديميتروف مشاركتهما في هذه البطولة التي سيشارك فيها ثمانية لاعبين والتي ستختتم بمباراة استعراضية بين دجوكوفيتش واللاعب البوسني دامير جومهور في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.

وستقام بقية مباريات هذه السلسلة التي ستبث تلفزيونيا في زادار في كرواتيا وفي الجبل الأسود وفي بانيا لوكا في البوسنة.

وحصد دجوكوفيتش 17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى كان آخرها في أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي ولم يخسر اللاعب الصربي الشهير أي مباراة هذا العام وحقق 18 انتصارا متتاليا.

كما قاد منتخب صربيا إلى الفوز بلقب كأس اتحاد محترفي التنس في نسختها الأولى ثم عزز رقمه القياسي العالمي بفوزه بلقبه الثامن في أستراليا المفتوحة.



