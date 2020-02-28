ماذا قالت بيتر كفيتوفا عن أنس جابر؟

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

تحدثت اللاعبة التشيكية بيتر كفيتوفا، المصنفة 11 عالمياً، عن خصال اللاعبة التونسية أنس جابر بعد مواجهة مثيرة جمعتين اللاعبتين في ربع نهائي بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب.

وعقب فوزها بالمباراة بمجموعتين شهدتا اللجوء للشوط الفاصل 7 – 6 (7 – 2) و 7 – 6 (7 – 4)، أكدت كفيتوفا، المصنفة ثامنة في المنافسات، بأن مستوى اللاعبة التونسية تطور كثيراً: "لقد تطور أداءها كثيراً، أعتقد أنها اكتسبت الثقة بعد فوزها بالعديد من المباريات. انها تغير باستمرار طريقة لعبها وتضرب الكرات بشكل لا يصدق. ضرباتها قوية كما أنها تقرأ اللعب جيداً. انها لاعبة قوية".

وأضافت اللاعبة التشيكية قائلة: "لقد سببت لي ولبقية اللاعبات العديد من المتاعب عند مواجهتها. لقد تحسنت كثيراً في لعب الارسال الذي بات من الصعب رده وقراءة مساره".

ورغم الإصابة، قدمت أنس جابر مباراة مميزة أمام كفيتوفا دامت لنحو ساعتين في الملعب الرئيسي لمجمع خليفة للتنس والاسكواش.