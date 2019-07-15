لقب ويمبلدون يبقي دجوكوفيتش بعيداً في صدارة المحترفين

حافظ الصربي نوفاك دجوكوفيتش على صدارته المريحة لتصنيف لاعبي التنس المحترفين الصادر الإثنين، غداة احتفاظ بلقبه في ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بفوزه في النهائي على المخضرم السويسري روجيه فيدرر.

وانتزع الصربي لقبه السادس عشر في بطولات الغراند سلام الأحد، بعد لقاء كان الأطول في تاريخ المباريات النهائية للبطولة المقامة على الملاعب العشبية لنادي عموم إنكلترا، امتد أربع ساعات و57 دقيقة.

وأنقذ دجوكوفيتش فرصتين للسويسري لحسم المباراة والتتويج بلقبه التاسع في ويمبلدون وتعزيز رقمه القياسي في ألقاب الغراند سلام (20 حالياً). وأنهى الصربي المباراة فائزاً 7-6 (7-5) و1-6 و7-6 (7-4) و4-6 و13-12 (7-3)، ورفع رصيده في ويمبلدون إلى خمسة ألقاب، ومحتفظاً بفارق مريح في التصنيف عن الإسباني رافاييل نادال الثاني.

لكن فيدرر الذي يقترب من اتمامه عامه الثامن والثلاثين، وبعد خروجه من ربع النهائي في ويمبلدون 2018، تمكّن بنتيجة بلوغه نهائي هذا العام من تقليص الفارق مع نادال الذي خسر أمامه في نصف النهائي.

أما الطرف الرابع في الدور نصف النهائي، أي الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت الذي خسر أمام دجوكوفيتش، فتقدم تسع مراتب في التصنيف وبات في المركز 13، معادلاً أفضل مركز له في مسيرته الاحترافية.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تقدم كل من الروسي كارن خاشانوف والإيطالي فابيو فونييني مرتبة واحدة، ليصبحا في المركزين الثامن والتاسع توالياً، بينما دخل الروسي دانييل مدفيديف نادي العشرة الأوائل بتقدمه ثلاث مراتب إلى المركز العاشر، في مقابل تراجع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الحادي عشر بعد خسارته في الدور الثالث لويمبلدون 2019 أمام الأرجنتيني غيدو بيا، بعد حلوله وصيفاً لدجوكوفيتش في العام الماضي.

في ما يأتي ترتيب العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 12415 نقطة.

2- الإسباني رافايل نادال 7945 نقطة.

3- السويسري روجيه فيدرر 7460 نقطة.

4- النمسوي دومينيك تييم 4595 نقطة.

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4325 نقطة.

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4045 نقطة.

7- الياباني كي نيشيكوري 4040 نقطة.

8- الروسي كارن خاشانوف 2890 نقطة.

9- الإيطالي فابيو فونييني 2785 نقطة.

10- الروسي دانييل مدفيديف 2625 نقطة.