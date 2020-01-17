لقب دورة هوبارت بين ريباكينا وشوياي

في نصف النهائي الجمعة، احتاجت ريباكينا إلى ساعتين و16 دقيقة لتخطي عقبة البريطانية هيذر واطسون بالفوز عليها 6-3 و4-6 و6-4 في أول مباراة بين اللاعبتين، فيما حققت شوياي فوزاً سهلاً على الروسية فيرونيكا دودرميتوفا الخامسة في البطولة 6-3 و6-4 في 64 دقيقة، في المباراة الأولى بينهما أيضًا.

وهي المباراة النهائية الرابعة لريباكينا البالغة من العمر 20 عاماً والمصنفة 30 عالمياً، والثانية هذا العام بعد الأولى في شينزين الصينية مطلع الشهر الحالي عندما خسرت أمام الروسية إيكاترينا ألكسندروفا.

وتسعى ريباكينا إلى لقبها الثاني بعد الأول على حساب الرومانية باتريسيا ماريا تيغ في دورة بوخارست العام الماضي و خسرت الكازخية نهائي دورة جيانغشي الصينية أمام السويدية ريبيكا بيترسون.

وستكون المواجهة الأولى بين ريباكينا وشوياي.