لقب دورة أديلايد بين بنتشيتش وكاساتكينا

وكان من المقرر أن تواجه بنتشيتش، المصنفة 13 عالمياً، الروسية فيرونيكا كودرميتوفا التاسعة، بيد أنّ الأخيرة انسحبت قبل المواجهة بسبب إصابة في فخذها الأيسر.

وخاضت كودرميتوفا مواجهة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات في الدور ربع النهائي ضد الاميركية دانيال كولينز الخميس.

بدورها، عاشت كاساتكينا الثامنة، سيناريو بنتشيتش نفسه قبل مباراتها ضد الإسبانية باولا بادوسا الحادية عشرة. ولم تظهر الأخيرة في الملعب بسبب إصابة في الفخذ الأيمن وذلك قبل ايام معدودة من بطولة أستراليا المفتوحة التي تبدأ الاثنين.

وشهدت أولى البطولات الأربع الكبرى سلسلة انسحابات عند الرجال والسيدات، ومن بينهم المصنّفة الاولى عالميًا سابقًا اليابانية ناومي أوساكا.

وأعلنت أوساكا، التي توجت في ملبورن في عامي 2019 و2021، الأربعاء أنها تنتظر مولودها الأول.

وستواجه بادوسا الأميركية كايتي مكنالي في الدور الأول.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا إنها شعرت أولاً بمشكلة في فخذها الأيمن خلال فوزها في الدور ربع النهائي على البرازيلية بياتريس حداد مايا في أكثر من ساعتين ونصف.

وقالت اللاعبة الإسبانية لموقع اتحاد اللاعبات المحترفات على الإنترنت "اليوم أشعر بأنني أسوأ قليلاً. أمامي بطولة أستراليا المفتوحة وآمل أن أتمكن من التعافي".

في المباراة النهائية في أديلايد، ستحاول بنسيتش، ابنة الـ 25 عاما على غرار كاساتكينا، الفوز بلقبها التاسع، بينما ستسعى اللاعبة الروسية للظفر بلقبها السابع.

منافسات الرجال

لدى الرجال حيث تعتبر الدورة من فئة 250 نقطة، تأهل الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت إلى النهائي حيث سيواجه الكوري الجنوبي سونوو كوون السبت.

وأقصى باوتيستا المصنّف الـ 26 عالمياً نظيره الاسترالي تاناسي كوكيناكيس، حامل اللقب 7-6 (7-4)، 3-6 و6-3 في نصف النهائي.

من جهته، تغلب كوون الـ 84، على البريطاني جاك درايبر المصنّف 40 عالميًا بنتيجة 7-6 (8-6), 6-7 (2-7) و6-3.