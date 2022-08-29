لا تغييرات تُذكر في التصنيف قبل انطلاق فلاشينغ ميدوز

لدى الرجال، كان هناك تغيير واحد في قائمة العشرين الاوائل، إذ تقدم الايطالي ماتيو بيريتيني مرتبة الى المركز 14 بدلا من الاسباني بابلو كارينيو بوستا.

ومع غياب الصربي نوفاك دجوكوفيتش، السادس عالميًا، عن فلاشينغ ميدوز لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا والالماني ألكسندر زفيريف الثاني لعدم تعافيه من تمزق في أربطة الكاحل، سيكون الصراع على صدارة التصنيف التي يحتلها الروسي دانييل مدفيديف محتدمًا، لا سيما أن الأخير عليه الدفاع عن نقاطه بعد أن حقق اللقب الموسم الماضي.

ويتخلف عنه الإسباني رافايل نادال الثالث بفارق 1255 نقطة، علمًا بأن الاخير يتقدم مواطنه كارلوس ألكاراس الرابع بـ530 نقطة.

وكان أدريان مانارينو (+20) والصربي لاسلو دجيري (+25) أكبر المتقدمين الى المركزين 45 و64 تواليًا بعد بلوغهما نهائي دورة وينستون سالم الأميركية نهاية الاسبوع الماضي، حيث كان اللقب من نصيب الفرنسي.

لدى السيدات، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا مرتبة الى المركز التاسع على حساب الاسبانية غاربينيي موغوروسا بعد تتويجها بلقب دورة غرانبي الكندية نهاية الأسبوع، وهو التغيير الوحيد في قائمة الثلاثين الاوليات.

ومن المتوقع أن تُحدث فلاشينغ ميدوز تغييرات في الترتيب باستثناء الصدارة التي تعتليها بعيدًا البولندية إيغا شفيونتيك على بُعد أكثر من 4 آلاف نقطة عن أقرب منافساتها، الوصيفة الاستونية أنيت كونتافيت والثالثة اليونانية ماريا ساكاري.

وستأمل التونسية أنس جابر الخامسة أن تحقق نتائج تمكنها من العودة إلى وصافة التصنيف عندما باتت أول لاعبة عربية وإفريقية تحتل هذا المركز في حزيران/يونيو الفائت.